Atlantic Council: почему Порошенко не заслуживает второго срока

Украине нужны перемены. Очередной скандал, связанный с обвинениями в массовых спекуляциях на войне Украины с Россией, за которыми стоят влиятельные украинцы, доказывает необходимость нового лидера на предстоящих президентских выборах. Согласно этим обвинениям, сын близкого делового партнера президента Петра Порошенко продавал контрабандные российские запчасти украинским оборонным заводам по сильно завышенным ценам...

... — заводам, которые его отец курировал, будучи заместителем главы Совета безопасности и обороны Украины. Отец, Олег Гладковский, был временно освобожден от занимаемой им должности, а сын и другие заявляют о своей невиновности.



Независимое Национальное антикоррупционное бюро инициировало расследование. Однако следователи вряд ли завершат его до выборов, и, даже если они в конечном итоге предъявят обвинения, большинство прокуроров и судей коррумпированы.



Обвинения кажутся весьма убедительными и подкрепляются документами и контрактами. Это заставило влиятельных парламентариев внутри фракции Порошенко — Мустафу Найема, Сергея Лещенко и Светлану Залищук — покинуть его партию. Лещенко, бывший журналист-расследователь, сказал, что Гладковский был одним из «ближайших соратников» президента в политических кругах и что они купили дома недалеко друг от друга в испанской Марбелье.



«Это не первый случай, когда президент замешан в деле о коррупции, — сказал он. — Однако эти разоблачения приобретают гораздо больше значения в связи с тем, что это происходит за месяц до выборов, касается коррупции в военной сфере и затрагивает Россию».



Очевидно, вероятность переизбрания Порошенко снизилась, но его сторонники считают, что избиратели все равно проголосуют за него, потому что считают его лидером, способным и дальше руководить процессом сближения Украины с Западом. Но это предположение ошибочно. Украина не станет частью Евросоюза, пока не исправит свои законы, а Порошенко активно этому препятствует.



Другие считают, что Порошенко — меньшее зло по сравнению с двумя другими основными кандидатами — продюсером и сатириком Владимиром Зеленским или бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко. Это предположение тоже ошибочно. Зеленский — опытный и успешный бизнесмен, чей хит «Слуга народа» стал впечатляющим путеводителем по коррумпированным хозяевам Украины, а также руководством для проведения реформ. С другой стороны, Тимошенко является опытным политиком, но она не смогла справиться с проблемой коррупции. Кроме того, есть и другие кандидаты, такие как бывший министр обороны и независимый депутат Анатолий Гриценко, а также мэр Львова и лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовый.



Порошенко должен уйти, потому что:



- Несмотря на то, что он руководит Украиной уже почти пять лет, он не сумел разрушить коррумпированную систему управления и не вступил в борьбу с олигархами.



- Порошенко не укрепил диктатуру закона: он не отправил в отставку коррумпированных судей, полицейских и прокуроров и не заменил их крепкими институтами охраны правопорядка. На Украине не было ни одного громкого дела, в рамках которого высокопоставленный чиновник получил бы реальный срок, за исключением обвинений, выдвинутых против бывшего президента Виктора Януковича и его приспешников.



- Порошенко не смог защитить министров и чиновников-реформаторов от преследований и препятствий со стороны олигархов, коррумпированных правительственных чиновников, вороватых политиков и организованной преступности. Бывшие министры финансов, инфраструктуры и экономического развития были вынуждены уйти в отставку из-за разочарования или из-за угроз — как бывший исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.



- Порошенко не смог создать и защитить свободную прессу: он не смог заставить олигархов, преступников и влиятельных политиков отказаться от их медиаактивов.



- Порошенко не смог инициировать и поддержать отмену неприкосновенности для членов парламента, которые «продают» свои места и голоса, что является основой политической коррупции в стране.



Потакание коррупции ведет к трагедии. Год назад из реки в Киеве выловили обнаженное тело молодой активистки и адвоката. Ее звали Ирина Ноздровская, и она погибла после того, как она взялась за украинскую коррумпированную правовую систему, добиваясь справедливости в память о своей сестре, которую в 2015 году сбил пьяный водитель. Проблема заключалась в том, что преступник был племянником влиятельного судьи, поэтому он мог манипулировать системой. Ноздровская попыталась добиться справедливости и была убита.



Другой жертвой коррупции стала активистка Екатерина Гандзюк, которая умерла медленной, мучительной смертью после того, как в Херсоне ее облили кислотой. Ее семье пришлось самостоятельно добиваться справедливости и искать виновных.



Коррупция разъедает нацию. Она убивает людей, повышает расходы на лекарства и продукты питания, позволяет строить небезопасные здания, мешает убирать опасных людей с улиц и рынков, утаивает налоги, которые можно потратить на строительство дорог и инфраструктуры или на экипировку и вооружение солдат, которые защищают страну. Коррупция отталкивает легитимные инвестиции, которые позволяют экономике расти.



Спустя пять лет после Евромайдана украинцы по-прежнему живут под игом правительства третьего мира, которое нарушает их права. Они заслуживают лучшего, и 31 марта они проголосуют за реформы.



Источник: Atlantic Council



