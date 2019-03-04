Порошенко уволил Гладковского

Президент Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития в Николаеве в понедельник, 4 марта, заявил, что подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя СНБО. Об этом сообщается в Twitter главы государства.



"Сегодня утром перед отлетом в Николаев подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. Также он снят и с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля", - говорится в сообщении.



Он отметил, что за время президентства ни разу не обращался к НАБУ по конкретным расследованиям. "Делаю это впервые. Публично обращаюсь с призывом к НАБУ расследовать резонансные публикации и расставить все точки над "і". Если кто виноват - наказать!" - заявил президент.



"Мы давно планировали заседание СНБО по вопросам реформирования Укроборонпрома и усиление прозрачности его деятельности, расширение правительственного, парламентского и общественного контроля за деятельностью оборонного сектора. Утром поручил Александру Турчинову подготовить это заседание в среду", - сообщил также Порошенко.



Напомним, согласно расследованию журналистов, предприятия Укроборонпрома покупали детали, поставленные контрабандой из России группой дельцов. При этом цены на детали завышались в несколько раз.

