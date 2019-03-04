Один украинский военный погиб на Донбассе в понедельник утром - Минобороны

Один украинский военнослужащий погиб с начала суток в результате обстрелов боевиков на Донбассе, сообщает Министерство обороны Украины.



"По имеющейся информации, по состоянию на 12:00 ситуация остается напряженной. Российско-оккупационные войска утром обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил с применением запрещенного минского договоренностями вооружения… В результате одного из вражеских обстрелов утром оборвалась жизнь одного украинского защитника 1999 года рождения", - сообщил спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве.



Отмечается, что на Луганском направлении около 8:30 боевики выпустил 3 мины калибра 120 мм по позициям украинских военных неподалеку населенного пункта Зайцево.



Кроме того, на Донецком направлении оккупанты в период с 6 до 9:45 утра осуществили 4 обстрелы.



Наиболее длительным и мощным стал обстрел в районе Лебединского. Со стороны оккупированной Ужовки НВФ более трех с половиной часов вели огонь из артиллерии 122-го калибра, вооружения танка, миномета калибра 120 мм, а также противотанкового ракетного комплекса.



Вблизи Водяного украинские защитники насчитали на своих позициях 12 разрывов мин 120-го калибра, еще 12 артиллерийских снарядов калибра 122 мм разорвались в районе Широкино.



Также зафиксирована активность боевиков в районе населенного пункта Пески, где незаконные вооруженные формирования 15 минут вели огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберного пулемета.

