Порошенко публично призвал НАБУ и САП расследовать публикацию о коррупции в армии

Президент Украины Петр Порошенко призвал антикоррупционные органы объективно и непредвзято расследовать факты опубликованных коррупционных скандалов в оборонном секторе.



"Я публично обращаюсь к национальному антикоррупционному бюро с призывом расследовать резонансные публикации и расставить все точки над i", - cказал П.Порошенко в Николаеве.



"Если кто-то виноват, то должна быть ответственность. Кто добросовестно работает на укрепление обороноспособности, тем дать возможность защитить свое честное имя", - добавил глава государства.



"Вечером планирую переговорить по телефону с руководством НАБУ. Это новый антикоррупционный орган, который имеет репутацию точно независимого от украинской власти. Он максимально деполитизирован, и это очень важно для общественного доверия к результатам данного расследования", - сказал П.Порошенко.



Глава государства отметил, что украинское общество нуждается в объективном и честном расследовании, которое бы завоевало доверие людей.



"Я призываю все правоохранительные органы к максимальной открытости. Информируйте общественность настолько широко, насколько это только возможно, чтобы не нанести вред следствию", - добавил П.Порошенко.



Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, совместно с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.



Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий (в частности Изюмского приборостроительного завода и КБ.им.Морозова) и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший П.Порошенко



27 февраля пресс-служба НАБУ сообщила, что детективы Бюро внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам присвоения, трате имущества или овладении им путем злоупотребления служебным положением. "Установлено, что часть описанных событий уже исследуется в рамках досудебных расследований, осуществляемых детективами Национального бюро. Что касается других фактов возможного завладения денежными средствами государственных предприятий и государственного бюджета Украины, совершенного организованной группой в особо крупных размерах 26.02.2019 детективы НАБУ внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления по ч.5 ст.191 УК Украины", - заявили в НАБУ.

