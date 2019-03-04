Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

В Великобритании на 50-м году жизни умер вокалист группы The Prodigy Кит Флинт.



Как сообщает таблоид The Sun, музыкант был найден мертвым утром 4 марта в своем доме в городе Данмоу в графстве Эссекс.



По предварительным данным, полиция не обнаружила признаков насильственной смерти музыканта.



Кит Флинт родился в Лондоне в 1969 году. В 1990-м он стал танцором электронной группы The Prodigy, основанной Лиэмом Хоулеттом. Впоследствии Флинт также стал основным вокалистом коллектива. Он исполнял самые знаменитые композиции The Prodigy — «Firestater» и «Breathe».

