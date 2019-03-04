В Киеве пообещали запустить единую сеть бесплатного Wi-Fi

В Киеве оборудуют общедоступную сеть Wi-Fi с быстрым интернетом. Ее обустройством будут заниматься инвесторы, которых выберут на конкурсе. О развертывании сети беспроводного интернета в Киеве говорится в распоряжении КГГА.



Точки доступа Wi-Fi находятся на нежилых зданиях и инженерных сооружениях. Как отмечается, развертывание сети беспроводного интернета в Киеве начато в 2017 году. Сейчас она действует на 11 локациях - на Андреевском спуске, Контрактовой, Михайловской, Софийской и Почтовой площадях, Майдане Независимости, в парке Шевченко, на Золотых Воротах, возле Дворца спорта, Дворца "Украина" и НСК "Олимпийский". Точка доступа называется KyivSmartCity .

