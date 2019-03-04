Названы страны со стремительно дорожающим жильем

В 2018 году недвижимость подорожала на 24 из 45 глобальных мировых рынков недвижимости, лидерами по темпам роста стали Мальта, Филиппины и Нидерланды. Об этом говорится в исследовании Global Property Guide.



Цены на недвижимость на Мальте выросли за год на 10,5 процента, установив таким образом мировой рекорд по динамике показателя. На втором месте оказался рынок Макати (Филиппины), где цены на недвижимость увеличились на 9,9 процента. Третье место досталось рынку Нидерландов с ростом в 8,5 процента.



В пятерку самых растущих рынков вошли также Сингапур и Чили. Цены на недвижимость здесь выросли на 7,3 и 6,9 процента соответственно. Россия заняла в списке 21-е место, продемонстрировав рост цен на один процент.



Рекорд падения цен зафиксирован в Египте: местная недвижимость за год подешевела на 19,2 процента. В топ-3 по отрицательной ценовой динамике вошли также рынки недвижимости Турции (минус 8,8 процента) и Дубая (минус 8,2 процента). Пятерку дополнили рынок Киева (Украина) и Пекина (Китай): падение цен здесь составило 6,1 и 3,7 процента соответственно.

