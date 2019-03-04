США решили изолировать Сирию от других арабских стран

Соединенные Штаты угрожают арабским странам санкциями за попытки восстановить отношения с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщает The Washington Post.



По информации анонимного источника издания в госорганах США, любые меры по налаживанию связи с Асадом приведут к санкциям, цель которых — заставить сирийского лидера провести политические реформы в стране. Россия в то же время якобы подталкивает лидеров арабских стран к восстановлению контактов с Дамаском.



Соседние с Сирией страны, по данным The Washington Post, колеблются из-за связи сирийского правительства с Ираном — главным противником США на Ближнем Востоке. Сирийские власти же ожидают от них помощи в восстановлении инфраструктуры, разрушенной в ходе войны, — на это им требуется около 400 миллиардов долларов.



Для США позиция стала принципиальной именно из-за вмешательства Ирана, который предоставлял Асаду военную помощь. Американская сторона, в первую очередь, настаивает на том, чтобы из Сирии ушли иранские военные, и в этом вопросе, по словам анонимного источника, «политическая изоляция и давление — соответствующий подход к решению проблемы».

