Поветкин: Точной информации о бое с Усиком пока нет

Россиянин Александр Поветкин впервые прокомментировал возможный бой против Александра Усика в супертяжелом весе. По словам боксера, точной информации о поединке пока нет, но он уже начал интенсивно тренироваться.



"Могу сказать, что на сегодняшний момент точной информации, будет ли этот бой, пока нет. Что касается подготовки, то у меня был период восстановления и сейчас я начинаю плотно тренироваться", - сказал Поветкин в комментарии изданию РИА Курск.



Ранее промоутер Усика Эдди Хирн заявил, что Поветкин попросил отсрочить поединок с украинцем, чтобы провести промежуточный бой

