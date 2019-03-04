8 марта в Украине будет теплым и почти без дождей

Предстоящий уик-энд в Украине будет теплым и практически без осадков, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в отделе метеорологических прогнозов Укргидрометцентра в понедельник.



"Будет тепло. 8 марта, может, немного капнет, но вряд ли. 9-го в Украине местами небольшие дожди. Тепло сохраняется", - рассказали в Укргидрометцентре.



Согласно прогнозам, в середине недели будет немного прохладнее, затем вернется тепло - в пределах +8-13°С днем. Ночью также ожидается плюсовая температура +1-6°С.



"Это ориентировочно на Киев, потому что на юге и западе будет еще теплее", - уточнили в отделе метеопрогнозов.



Поскольку Международный женский день, 8 марта, приходится в этом году на пятницу, то у украинцев будет три выходных.

