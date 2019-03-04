В Украине размер больничных увеличился на 32% - Фонд соцстрахования

Среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности, предоставляемый Фондом социального страхования Украины (ФССУ), в 2018 году составил 224,4 грн, что на 31,9% (на 54,2 грн) больше, чем в 2017 году, сообщает пресс-служба фонда.



Общие расходы фонда на выплату пособия по временной нетрудоспособности увеличились почти на 1,7 млрд грн (27,7%) по сравнению с 2017 годом и превысили 7,74 млрд грн.



Как поясняют в фонде, увеличение среднего размера пособия по временной потере трудоспособности связано с ростом минимальной зарплаты, а также общим ростом фонда оплаты труда по стране.



Как сообщалось, количество дней нетрудоспособности, оплаченных за счет средств ФССУ, в 2018 году выросло на 5,7% по сравнению с 2017 годом и составило около 37,8 млн дней.

