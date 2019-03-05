В 2018 году в Украине от рук преступников погибли четыре врача

В течение 2018 года в Украине от рук преступников погибли, по меньшей мере, четыре врача. Об этом со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры сообщает в понедельник, 4 марта, УНН.



"В 2018 году гибель врача в результате преступлений была зафиксирована в Винницкой, Волынской, Одесской и Сумской областях", - информировали в ГПУ.



При этом там отметили, что сведения не учитывают данные по преступлениям против врачей на территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.



Известно также, что всего за предыдущий год в разных областях Украины было совершено 1076 преступлений против врачей.

