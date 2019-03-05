Украина оказалась на “дне” рейтинга здоровья Bloomberg

Основываясь на совокупности показателей, начиная от государственных расходов на здравоохранение и заканчивая показателями депрессии среди населения, употребления алкоголя, курения, счастья и физических упражнений, Bloomberg сосотавил индекс здоровья Индиго (Indigo Wellbeing Index — англ.), сосотавив рейтинг стран по показателям стран G-20, а так же 20-ти наиболее густонаселенных стран на планете, которые не входят в “двадцатку”. В последний попала и Украина, оказавшись в конце списка, передает УНН.



Так, при составлении индекса авторы опирались на данные Всемирной организации здравоохранения, Доклада о мировом счастье и данные общественного здравоохранения.



Лидеров и аутсайдеров среди стран определяли по таким показателям здоровья населения: уровень глюкозы в крови, кровяное давление, ожирение, депрессия, счастье, употребление алкоголя, употребление табака, бездеятельность (пассивность), ожидаемая продолжительность жизни, расходы на здравоохранение.



По даным издания, в рейтинге 20-ти самых густонаселенных стран за пределами G-20 наблюдается огромное неравенство в показателях. Самая результативная страна этой группы — Филиппины, которые занимают высокие позиции из-за низкого уровня ожирения и депрессии.



За Филлипинами в первой тройке — Мьянма и Тайланд соответственно.



В нижней части этой группы находятся Египет, где наблюдаются плохие показатели по ожирению, уровню глюкозы в крови и продолжительности жизни, Ирак и Украина с её плохими показателями по уровню депрессии и кровяному давлению, пишет издание. Страна заработала менше 0,4 балла из максимальных 1,0. Лидер группы, Филлипины, получили 0,67 балла.

