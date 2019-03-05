Получателей субсидий в январе стало меньше почти на 42%

Количество домохозяйств, получающих субсидии, в январе 2019 года была ниже, чем в прошлом году, на 41,8% (год к году). Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за февраль, передает УНН.



"В январе 2019 года количество домохозяйств (ДГ), получающих субсидии, и средний размер назначенной субсидии были ниже, чем в прошлом году (соответственно на 41,8% г/г и 21,3% г/г). Это произошло на фоне роста доходов ДГ и изменений нормативов и критериев назначения субсидий, введенных в 2018 году", - сообщили в НБУ.



Всего в январе субсидии получали 3,7 млн или примерно четверть всех домохозяйств, добавили в Нацбанке.



"Вместе с тем из-за повышения тарифов на отопление и горячую воду в январе (соответственно на 11,0% и 9,4% в среднем по Украине) средний размер назначенных субсидий увеличился по сравнению с предыдущим месяцем (на 28,5% м/м - до 916 грн)", - указали в НБУ.

