Опубликована вторая часть расследования о том, как грабят "оборонку"

Журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовали вторую часть своего расследования по коррупции вокруг "Укроборонпрома", в которой замешан сын Олега Гладковского - бизнес-партнера Петра Порошенко и на тот момент замглавы СНБО.



Первая часть этого расследования вышла на прошлой неделе.



Осенью-зимой 2016-2017 года Украина закупала высотомеры - приборы, которые обозначают положение самолета в воздухе. Они были нужны для исполнения контракта с Казахстаном по ремонту военных транспортных самолетов Ан.



Как выяснили журналисты "Наших денег", эти детали завозила из России группа бизнесмена Виталия Жукова, который вел переписку об этой поставке с сыном зампреда СНБО Олега Гладковского - Игорем.



"Страна" уже публиковала первую часть их переписки по вопросам других поставок.



По данным расследователей, партия из шести высотомеров завозилась в Украину следующим образом: сначала их поездом везли до Москвы, оттуда они вылетали в Саудовскую Аравию, где через фирму-посредника оформлялись как детали для гражданских вертолетов (это прятало концы и облегчало таможенный ввоз на территорию Украины).



После чего высотомеры попадали в Украину - и уже в своем натуральном виде монтировались на казахские "Ан".



Как удалось выяснить журналистам, из Москвы партия вылетела по цене 84 тысячи долларов, из Саудовской Аравии - за 90 тысяч.



По договору же ООО "АН Сервис" с Укроборонпромом, высотомеры стоили 14 миллионов гривень - это более полумиллиона долларов. Таким образом, считают авторы расследования, госкомпания переплатила за детали в 6-7 раз.



Сумма договора - 14 377 249 грн. Скриншот - "Наши деньги с Денисом Бигусом"



При этом "откат", который пошел посредникам, которых контролирует Виталий Жуков - около 450 000 долларов.



Далее издание приводит скриншоты переписки фигурантов расследования - Жукова, Гладковского-младшего и главы "Укроборонпрома" Павла Букина. В них открыто обсуждается, сколько и кто получает с этой сделки.



Интересно, что в ней фигурирует некий ОВ. Журналисты считают, что это Олег Гладковский - его отчество Владимирович.



Вот как участники аферы обсуждают распределение аванса по контракту. Видно, что Жуков и Гладковский-младший запланировали себе 46 тысяч долларов, таинственному ОВ - 30 тысяч, а "Паше" (видимо - Павлу Букину) - всего 10.



Таким образом впервые появились цифры, которые Гладковский-старший мог получать со сделок вокруг оборонки.







