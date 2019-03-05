В ДНР заявили об уничтожении огневых точек украинских силовиков

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об уничтожении огневых точек украинских силовиков в Донбассе, которые вели обстрелы территории ДНР.



Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявляли, что украинские силовики в ходе минувших суток 16 раз нарушили перемирие, выпустив по территории ДНР около 90 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, обстрелам подверглись районы семи населенных пунктов.



"Ответным огнем из не запрещенного минскими соглашениями вооружения огневые точки противника были подавлены", - заявил журналистам руководитель пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

