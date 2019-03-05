В Канаде курильщикам выплатят $17 млрд.

Трех крупнейших производителей сигарет в Канаде обязали выплатить около 17 млрд долларов людям, которые пострадали от курения. Соответствующее решение принял Апелляционный суд провинции Квебек, сообщает Укринформ.



В письменном разъяснении объемом 422 страницы Апелляционный суд одобрил решение Верховного суда Квебека, принятого в 2015 году, относительно классового иска более 100 тысяч курильщиков, которые требовали от производителей сигарет материального возмещения за проблемы со здоровьем. По убеждению истцов, они не были достаточно осведомлены о вреде курения, хотя компании-производители сигарет прекрасно осознавали все риски.



В зависимости от тяжести заболевания, каждый из истцов сможет получить от 24 до 100 тыс. долларов. Это дело является крупнейшим классовым иском в истории Канады. Оно состояло из двух отдельных исков, которые рассматривались параллельно и были поданы еще в 1998 году.



Хотя судебное постановление было подтверждено уже в двух судебных инстанциях, представители производителей сигарет рассматривают возможность обращения в Верховный суд Канады, решения которого не подлежат обжалованию.

