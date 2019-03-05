Опубликован рейтинг влиятельности стран мира

Украина оказалась на 39 месте в рейтинге влиятельности 80 стран мира. Как пишет Голос Америки, рейтинг составлен U.S. News в партнерстве с BAV Group, маркетинговой компанией VMLY&R и университетом Пенсильвани на основе опроса более 20 тысяч человек из четырех регионов.



Участники опроса оценили 80 стран по таким показателям влиятельности, как руководство, экономическое влияние, политическое влияние, мощные международные союзы и сильная армия. Среди этих подкатегорий, Украина получила сравнительно высокий балл именно за армию. "Украина – страна, история которой переживала длительные периоды оккупации другими странами, теперь она борется между миром и войной, а также между коррупцией и реформами", - говорится в исследовании.



Рейтинг первых девяти стран не изменился с прошлого года. США занимают первое место по влиятельности, поскольку имеют самую большую экономику, военный бюджет, делают наибольшие взносы в НАТО и международные объединения. Далее идут Россия и Китай - страны, которые много тратят на военный комплекс. Германия, Великобритания, Франция и Япония являются экономически мощными странами, которые тратят большие средства на международную помощь.



Израиль и Саудовская Аравия занимают восьмое и девятое места в рейтинге, соответственно, и много тратят на военный комплекс. Расходы на оборону по отношению к ВВП этих стран превышает этот показатель в США, отмечают исследователи. Беларусь заняла 35-е место по влиятельности. Исследователи указывают на мощную связь Беларуси с Россией. "Несмотря на автономное управление, Беларусь поддерживает очень тесные политические и экономические связи с Россией", - говорится в исследовании.

