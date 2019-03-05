60% украинцев считают, что экономическая ситуации в стране ухудшилась

Около 60% жителей Украины считают, что за год экономическая ситуация в стране ухудшилась, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг". "Только 10% считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение на Украине улучшилось, 60% - почувствовали ухудшение…

...возросло число респондентов, которые считают, что ситуация не изменилась (с 11 до 27%)", - свидетельствуют данные исследования, обнародованные в понедельник на сайте "Рейтинга".



Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отметил депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.



Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук ранее сообщил, что минимальная пенсия и прожиточный минимум на Украине сократились за пять лет в 2,2 раза. Он отметил, что в стране также сократился прожиточный минимум — в 2,2 раза за пять лет (со 147,2 до 65,9 доллара). По его словам, минимальная зарплата в долларах в стране приближается к уровню докризисного 2013 года.



Исследование проводилось с 19 по 28 февраля во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Опрошены 2,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2%.

