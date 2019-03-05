Садовой подал в ЦИК отказ от участия в выборах

Мэр Львова, лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый подал заявление в ЦИК об отзыве своей кандидатуры с выборов президента Украины 31 марта 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба "Самопомощи" вечером в понедельник, 4 марта.



"Именно сейчас Украина имеет шанс выбрать проукраинского антикоррупционного президента. Тот путь, которым идет страна сейчас, заведет в очень темные времена. Кто-то может со мной согласиться, не согласиться, но я так думаю. И поэтому я принял для себя непростое, но очень ответственное решение", - цитирует Садового пресс-служба политсилы.



Несмотря на отзыв своей кандидатуры, политик призвал всех избирателей прийти на участки в день выборов и выполнить свой "священный долг" - проголосовать.



"Знаете, как на Пасху все христиане идут святить паски? Так чтобы все пришли и проголосовали - это очень важно. Каждый будет иметь свои приоритеты в отношении того или иного кандидата. Но надо проголосовать, чтобы у нас не украли выборы и чтобы они прошли честно", - цитирует пресс-служба Садового.



Напомним, 1 марта Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах президента Украины в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.



Он сообщил, что на текущей неделе намерен подписать с Гриценко публичное соглашение, в котором будут прописаны важные принципы. "Принципы в отношении обороны и безопасности нашего государства, принципы по борьбе с коррупцией, принципы по отношению к оккупированным территориям, о чистоте кадровой политики", - отметил Садовый.

