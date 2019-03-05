Папа Франциск откроет секретные материалы Ватикана времен Второй мировой войны

Папа Римский Франциск заявил о намерении открыть доступ к секретным документам Ватикана времен правления Пия XII, который возглавлял католическую церковь с 1939-го по 1958 годы, передает Reuters.



Отмечается, что евреи обвиняют папу Пия XII в том, что он замалчивал Холокост во время Второй мировой войны. В связи с этим римский понтифик Франциск объявил об открытии секретных архивов Ватикана в 2020 году. Еврейский народ требовал обнародовать данные документы в течение многих десятилетий. При этом по заявлению Ватикана, Пий помогал евреям в тайне, чтобы не ухудшить ситуацию для католиков в оккупированной нацистами Европе.



По словам Франциска, секретные материалы будут доступны со второго марта 2020 год. "Церковь не боится истории", – подчеркнул он.

Многие обвиняют Пия XII в пособничестве истреблению евреев нацистами, потому что он не осудил Холокост публично. Ватикан утверждает, что при помощи дипломатии Пий XII смог спасти тысячи евреев, в том числе укрывая их на территории города-государства.

