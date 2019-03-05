ЦИК во второй раз крупно увеличила расходы на выборы

ЦИК внесла изменения в смету расходов комиссии на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины. Об этом говорится в пресс-релизе Центризбиркома.



После внесенных изменений сумма расходов комиссии увеличилась на 6 миллионов 74 тысячи 671 гривну и составила 282 миллионов 53 тысячи 202 гривны. Средства будут взяты из резервного фонда.



Ранее ЦИК уже увеличивала расходы на 9 миллионов 947 тысячи 723 гривны. Необходимость внесения корректировки была связана с увеличением количества зарегистрированных кандидатов на пост президента до 44 человек. В ранее утвержденной смете были предусмотрены расходы из расчета 25 кандидатов.



С чем связана необходимость увеличения расходов сейчас, во второй раз - не уточняется.



Напомним, финансируются выборы из государственного бюджета Украины.

