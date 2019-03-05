В Херсоне пьяный лейтенант-пограничник открыл стрельбу на улице

В Херсоне полиция задержала пьяного мужчину, который устроил стрельбу на улице. Стрелявший заявил, что он – лейтенант Госпогранслужбы и имеет право на ношение оружия. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает местное издание Новый день.



Инцидент произошел накануне около 23:00 на улице Кулика. Жители окрестных домов, услышав стрельбу, вызывали полицию. Выехавшие на место правоохранители обнаружили пьяного мужчину с травматическим пистолетом ПМР в руках. Документов на оружие у стрелявшего него не было. Однако, он заявил, что имеет право на ношения даже боевого оружия, поскольку является сотрудником Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы в звании лейтенанта.



В управления патрульной полиции подтвердили, что инцидент имел место, но принадлежность стрелявшего к Госпогранслужбе еще предстоит проверить.

