"Гора" из "Игры престолов" установил новый рекорд

Хафтор Юлиус Бьорнссон, известный по роли Горы в Игре престолов, доказал, почему он является сильнейшим человеком мира, побив свой собственный мировой рекорд в становой тяге на Arnold Strongman Classic 2019. Об этом пишет ABC News.



Звездный актер и спортсмен взял вес в 474 килограмма, тем самым установив мировой рекорд.



За свое достижение он был удостоен денежного приза в размере 72 тысяч долларов. Его также поздравил лично экс-губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварценеггер.



"Я доволен, конечно, но… мог ведь взять вес в полтонны", - отметил Бьорнссон, намекнув на неудовлетворенность результатом.



