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- "Гора" из "Игры престолов" установил новый рекорд
"Гора" из "Игры престолов" установил новый рекорд
Хафтор Юлиус Бьорнссон, известный по роли Горы в Игре престолов, доказал, почему он является сильнейшим человеком мира, побив свой собственный мировой рекорд в становой тяге на Arnold Strongman Classic 2019. Об этом пишет ABC News.
Звездный актер и спортсмен взял вес в 474 килограмма, тем самым установив мировой рекорд.
За свое достижение он был удостоен денежного приза в размере 72 тысяч долларов. Его также поздравил лично экс-губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварценеггер.
"Я доволен, конечно, но… мог ведь взять вес в полтонны", - отметил Бьорнссон, намекнув на неудовлетворенность результатом.
Источник: Корреспондент
09:30