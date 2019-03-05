Исследование показало, что делает фастфуд с телом человека

Университет Иллинойса выяснил: потребление вредных продуктов вроде бургеров и пиццы может очень быстро привести к негативным изменениям сердечно-сосудистой системы. Сосуды становятся менее эластичными, пишет The Daily Mail.



Было проведено два исследования. И оба они указали на однозначный вред липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и менее известную их окисленную версию. В рамках первого исследования лабораторных мышей (две группы) кормили сбалансированной пищей или держали на Западной диете (много жира, углеводов и мало белка; преимущественно фастфуд).



И у второй группы сосуды довольно быстро потеряли эластичность. В свою очередь, работа с человеческими эндотелиальными клетками (составляют выстилку сосудов) показали: ЛПНП и их окисленная версия заставляли клеточные мембраны становиться более жесткими и толстыми. Вкупе негативный эффект усиливался.



Причем, было достаточно совсем небольшого количества окисленных ЛПНП, чтобы изменить клеточную мембрану в худшую сторону. Известно, что окисленные ЛПНП способствуют образованию отложений и закупорке сосудов.

