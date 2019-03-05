В Госдуме прокомментировали продление Вашингтоном антироссийских санкций

Продление Вашингтоном антироссийских санкций является отголоском внутриполитической борьбы в США и дает возможность показать президенту США Дональду Трампу его настрой против России, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.



Ранее президент США Дональд Трамп на год продлил санкции против России, введенные в 2014 году из-за ситуации на Украине.



"Я думаю, что это отголоски внутриполитической борьбы в США. Сейчас важно Трампу показать, что он настроен против России. При этом, я думаю, он прекрасно понимает, что эти санкции не оказывают значительного влияния ни на экономику нашей страны, ни на то, чтобы каким-то образом сдерживать влияние России во всех других регионах. Я не думаю, что это существенным образом скажется, но, конечно, это не улучшает, мягко говоря, наши двусторонние отношения", - сказал Морозов.



"Я думаю, что когда прекратится русофобия в Америке, когда перестанут во всех своих неудачах американские политики винить Россию и российские спецслужбы и прекратится травля Трампа, тогда, видимо, прекратятся и санкции", - добавил депутат.



Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который стал российским регионом после референдума. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.

