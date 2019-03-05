Китай запланировал рост военного бюджета до $177 млрд

Военный бюджет Китая в 2019 году вырастет на 7,5%, до 1,19 трлн юаней (177,6 млрд долларов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект бюджета Китая.



Отмечается, что военный бюджет Китая по объему занимает второе место в мире после США. Обнародованный в марте прошлого года военный бюджет Китая на 2018 год предусматривал увеличение расходы Китая на оборону на 8,1% – до 175 млрд долларов.



В 2017 году военные расходы Китая выросли лишь на 7% – это были самые низкие темпы роста за семь лет.

