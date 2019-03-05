Подайте Гройсману на ошибки «папередников»

Сегодня, 5 марта, Минфин снова размещает гривневые и долларовые ОВГЗ, а совсем недавно – 1 марта мы получили заем в 529 млн. евро у Deutsche Bank под гарантию Всемирного банка. Страна накапливает новые долги с космической скоростью. Но виноваты в этом «папередники», о чем Владимир Гройсман заявил в интервью Die Welt. И попросил у Запада не подачек, а поддержки. Как большой европейской стране и части демократического мира. Запад в ответ прислал миссию МВФ...



Умиляет меня премьер Владимир Гройсман. Считаю, что пора наградить его медалью. За особое рвение в оправдывании той ж...ы, в которой находится страна. Особого внимания заслуживает его эпическое интервью газете Die Welt, выход которого в свет случайным образом совпал с привлечением упомянутого выше кредита Deutsche Bank. В общем сложности немцы дают нам 529 млн. евро, но двумя траншами – по 240 млн. евро со сроком погашения 4 года и 289 млн. евро на 10 лет.



Вот жмоты! Не могут все сразу отслюнявить. И безвозвратно. Да еще и приправляют это язвительным замечанием, что, по оценкам Всемирного банка, Украине нужно 100 лет, чтобы достичь экономического уровня Германии. Подумаешь, 100 лет... Пролетят – не заметишь. Главное, сейчас денег раздобыть. На текущую оперативную деятельность государства. Пенсии там разные заплатить, монетизации, индексации... Выборы все-таки на носу.



А тут еще и американцы подводят. В прошлые годы (в 2015-м и 2016-м) гарантии нам давали именно они. Мы таким образом позаимствовали на мировом рынке $3 млрд. под нормальный процент. Что-то около 3% годовых. Не 10% и выше, как приходится платить сейчас по валютным облигациям. Ввиду невероятно высокого “доверия” иностранных финансистов к экономическим перспективам Украины. Больше процент только у Греции был. Во время кризиса.



Но Штаты почему-то перестали давать нам гарантии. Во всяком случае, в этом году ничего не слышно. Неужели ждут, когда мы отдадим предыдущий заем? Странные люди. Конечно, отдадим. Сейчас перезаймем у Deutsche Bank, продадим кучу облигаций, прогнемся перед МВФ – и все заплатим.



Сколько там тех долгов в самом деле? Подумаешь, четверть бюджета: 417 млрд. грн. из 1,3 трлн. грн. Мы в одном январе, с учетом новогодних праздников, продали ОВГЗ на сумму, эквивалентную 41,7 млрд. грн., в том числе в гривнах на 24,4 млрд., в долларах – на $587,4 млн., в евро – на 33,3 млн. Подсобрали немного. За февраль окончательных цифр еще нет. Но, полагаю, там не меньше, а, может, и больше займов окажется.



Пару процентов нам сбросят на займах, и мы тут же станем стабильней и прочнее. А все потому что “мы – большая европейская страна”. И более того, “мы – часть демократического мира”. При этом, обратите внимание, "не просим подачек”. Просто говорим: поддержите, братцы, а то хана. Хрен вы с нас что-то вытрясти сможете из “ошибок прошлого”, если не оплатите нам ошибки будущего

Дальше идут еще более интересные условия. До конца апреля 2019 года мы обязались назначить 35 судей Антикоррупционного суда "с безупречной репутацией и соответствующими профессиональными навыками" в соответствии с законом 2018/2447 и правилами процедуры по обеспечению объективности и прозрачности процесса. Чтобы Антикоррупционный суд смог начать свою деятельность до конца июня 2019 года

А все потому, что “папередники” виноваты. В своем немецком интервью наш премьер так и заявил, что большой государственный долг, накопленный в период с 2005 по 2013 годы, – это "ошибка прошлого". Ты смотри, как интересно! А большой государственный долг, который правительство Владимира Гройсмана делает сейчас, – это ошибка будущего?Не понимаю, почему молчат “папередники”? Они что, по-немецки читать разучились? Юлия Тимошенко вполне могла бы напомнить о мировом финансовом кризисе 2008 года, когда МВФ дал ей кредит практически авансом, под честное слово, но ничего из обещанного выполнено, разумеется, не было.«Регионалы» тем паче у МВФ не брали, ибо отказались повышать цены на коммунальные услуги и газ. А облигации продавали себе на свои оффшоры, “не корысти ради”, но зато под не такой уж большой процент.Высоченной процентной ставкой добрые кредиторы сейчас просто удавливают Украину. Гройсман не зря в интервью заявил, что “нам нужна поддержка международного сообщества с целью сохранения нашей позиции и продолжения наших реформ”. А для непонятливых добавил: “нам нужны дешевые и эффективные финансовые инструменты...”. Тогда мы “сможем быть более эффективными, расти быстрее и стать более стабильным и прочным партнером”.Кто бы сомневался. Пару процентов нам сбросят на займах, и мы тут же станем стабильней и прочнее. А все потому что “мы – большая европейская страна”. И более того, “мы – часть демократического мира”. При этом, обратите внимание, "не просим подачек”. Просто говорим: поддержите, братцы, а то хана. Хрен вы с нас что-то вытрясти сможете из “ошибок прошлого”, если не оплатите нам ошибки будущего.Но Запад непреклонен, и вместо внепланового “подарочного” вливания отправляет нам миссию МВФ с... “маяками”. Структурные "маяки" – это такие условия, прямо скажем, ультимативные, которые Украина должна выполнить к определенному сроку, чтобы и дальше получать порции “еды” под маркой Stand By.Нынешние “маяки” – финансовые. То есть цены на газ мы уже повысили. Это, по мнению МВФ, хорошо. Дальше еще повысим. Будет совсем чудесно. Налоги повышать договорились после выборов. А на март вынесли, казалось бы, безобидные в плане общественного резонанса вопросы, вроде утверждения Верховной Радой до конца марта 2019 года законопроекта №2413а, который лишит наблюдательных полномочий нынешнюю Нацкомиссию госрегулирования рынков финансовых услуг и распределит их между НБУ и Нацкомиссией ценных бумаг и фондового рынка.Это так называемый законопроект “о СПЛИТе”. Почему он получил такое странное прозвище, честно говоря, не скажу. Более того, я не знаю, каким образом этот самый законопроект №2413а, который был принят в первом чтении еще в 2016 году, но с тех пор валяется под сукном в парламенте, попал в список МВФ в раздел “обязаловки” для Украины.С ним в пакете идет также законопроект №6303, который предусматривает усиление независимости и институциональной способности НКЦБФР, и №9035 – о деривативах и финансовых рынках для защиты прав потребителей.И все эти проекты не такие уж “бесконфликтные”, как кажется на первый взгляд. Конечно, народу они неинтересны, но страховое и небанковское финансовое лобби очень им недовольно. Потому-то их прохождение в парламенте затормозилось.Ложиться под Нацбанк небанковские финучреждения не хотят. Стать “пасынками” НБУ готовы только при условии, если глава Нацкомфинуслуг (сейчас это Игорь Пашко) станет по должности профильным заместителем главы НБУ. Но председатель НБУ Яков Смолий, по слухам, выступает против.Из разговоров со знающими людьми я понял, что лоббисты больше всего опасаются скрытого перелицензирования участников рынков. Помня, как Валерия Гонтарева завалила сотню банков (и никто не пикнул), страховики, финкомпании, лизинговые конторы и прочие подобные товарищи представляют, что будет с ними. Небось, уже слышат как в Нацбанке “точат ножи”.Поэтому будут сопротивляться, как умеют. А умеют они неплохо. Судя по тому, что законопроекты с 2016 года “на паузе”. Да еще и периодически бегают всякие там активисты «Стоп корупції» и доказывают, что коррумпированная власть специально протаскивает законопроект №2413а (заметим, президентский!), дабы ободрать простых людей.Учитывая, что “блоком” этих проектов занимаются ребята из фракции “радикалов”, которые умеют громко кричать, будет весело. О чем в МВФ, думаю, даже не подозревают. И очень удивятся, если к концу марта такой простой “маяк” не будет выполнен.А дальше идут еще более интересные условия. До конца апреля 2019 года мы обязались назначить 35 судей Антикоррупционного суда "с безупречной репутацией и соответствующими профессиональными навыками" в соответствии с законом 2018/2447 и правилами процедуры по обеспечению объективности и прозрачности процесса. Чтобы Антикоррупционный суд смог начать свою деятельность до конца июня 2019 года.Но процесс назначения безупречных судей движется со скрипом. На каждого “честного” находится груда компромата. Дерьмо всплывает оптовыми партиями. Международная кадровая комиссия устала от обилия интриг и просится в отпуск.К тому же следом идет еще один сложный “маяк” – завершение внешнего аудита НАБУ группой авторитетных экспертов с международным опытом. И принятие законодательства по усилению полномочий НАБУ. В МВФ также надеются, что с этой задачей мы справимся до конца июня 2019 года. Как раз после президентских выборов и перед парламентскими.Ой, не знаю... Что-то мне тревожно. И за премьера, и за судьбу дальнейшего финансирования МВФ. Из $3,9 млрд. мы получили пока только $1,4 млрд. Не хотелось, чтобы это было все, потому как за “ошибки папередников” еще платить и платить. А Минфин, хоть и работает как пылесос в хостеле, не успевает “всасывать” новые займы для отдачи старых.И только осознание того факта, что мы являемся, по словам Гройсмана, частью демократического мира, удерживает от использования ненормативной лексики для описания текущей и будущей ситуации в экономике большой европейской страны. У нас все на букву “х”. То есть хорошо!