В Индии заявили о новых обстрелах со стороны Пакистана

В Минобороны Индии во вторник, 5 марта, заявили о новых обстрелах территории штата Джамму и Кашмир со стороны Пакистана, сообщает The Indian Express.



По данным издания, пакистанская армия из минометного и стрелкового оружия обстреляла сектор Ноушера штата Джамму и Кашмир в 11:30 по местному времени (9:00 по Киеву). Это уже третье подобное нарушение за последние 36 часов. Индийские военнослужащие были вынуждены ответить огнем.



В понедельник индийское агентство NNI сообщало, что около 03:00 пакистанская армия подвергла обстрелу сектор Акнур в Джамму и Кашмире. Перестрелка продолжалась примерно до 06:30 (03:00 по Киеву).



Между тем издание отмечает, что за минувшую неделю на Линии контроля, которая разделяет армии Индии и Пакистана в спорном Кашмире, было зафиксировано более 60 случаев нарушения режима прекращения огня. Жертвами военных действий, по данным издания, стали по меньшей мере четыре человека, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

