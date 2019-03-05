Евросоюз с 2021 года переходит на летнее время

Европейский парламент поддержал прекращения изменения летнего времени на зимнее с 2021 года. Соответствующее решение принял Комитет по транспорту и туризму, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Европарламента. Комитет предложил перевести часы в последнее воскресенье марта 2021 в последний раз для стран, которые согласились перейти на постоянное летнее время. Страны, которые предпочитают сохранять свое стандартное время, могут изменить часы в последний раз в последнее воскресенье октября 2021 года.



В 2018 году в ЕС провели общественные слушания о переводе часов, в котором 84% опрошенных высказались против. На этом основании Европейская Комиссия подала предложение об установлении летнего времени на постоянной основе.



ЕС впервые унифицировал летние временные договоренности в 1980 году, чтобы обеспечить гармоничный подход к переключению времени в рамках единого рынка, поскольку до этого национальные практики и графики летнего времени расходились.



Текущее летнее соглашение предусматривает, что страны ЕС должны перейти на летнее время в последнее воскресенье марта и вернуться к стандартному времени в последнее воскресенье октября.

