Южнокорейская разведка не видит признаков работы реактора в Йонбене

Южная Корея в последние месяцы не фиксировала признаков возможной работы реактора в северокорейском Йонбене, сообщает во вторник агентство "Ренхап" со ссылкой на заявление Национального агентства разведки Южной Кореи.



С конца прошлого года признаков активности реактора мощностью 5 МВт не было, заявили представители корейской разведки, выступая перед комитетом по разведке национального собрания Южной Кореи.



Также представители южнокорейской разведки сообщили, что подземные тоннели на испытательном полигоне "Пунгери" остаются закрытыми с мая 2018 года, когда они были разрушены.



Директор МАГАТЭ Юкия Амано сообщил в понедельник, что агентство не фиксировало признаков работы реактора в Йонбене с декабря 2018 года по настоящее время.



В конце мая 2018 года Северная Корея произвела демонтаж полигона "Пунгери" в присутствии иностранных журналистов.



"Пунгери" был крупнейшим полигоном в КНДР для испытания ядерного оружия. По сообщениям западных СМИ, впервые он был использован в 2006 году. Также испытания проводились в мае 2009 года, в феврале 2013 года, в январе и сентябре 2016 года, и в сентябре 2017 года.



Йонбен - крупнейший ядерный объект КНДР, основанный в 1964 году. По итогам второго саммита США-КНДР северокорейская сторона заявляла, что Пхеньян был готов "навсегда и полностью" закрыть ядерные объекты в Йонбене в обмен на частичное снятие международных санкций. Соглашение в ходе саммита достигнуто не было.

