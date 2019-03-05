Россия не хочет интеграции с Беларусью, поэтому подкидывает невыполнимые идеи - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия сама не хочет интеграции с республикой.



Как сообщает госагентство "БелТА", глава государства в ходе совещания по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями пояснил, почему Белоруссии со стороны России постоянно подкидывают вопросы, наподобие включения в состав РФ или некоего непонятного процесса выхода на единый рубль.



"Потому что понимают, что мы это в принципе принять не можем. А раз не можем, не примем, ну тогда и не надо. Вопрос один - они не хотят этой интеграции. И не надо нас тут в чем-то обвинять", - сказал А.Лукашенко.



В этой связи президент напомнил, что на прошедшем в минувшую пятницу "Большом разговоре" с общественностью и СМИ он сказал, что 98% белорусов, если поставить вопрос на референдум об объединении с Россией, будут против.



"Речь идет о том, если поставить вопрос о включении Беларуси в состав России, - 98%, а то и больше проголосуют категорически против. Вопрос об объединении на референдум вообще не может быть вынесен. Потому что это вопрос неопределенный: что значит объединение (что за объединение, на каких условиях)? Никогда подобный вопрос на референдум вынесен быть не может, поскольку он неоднозначен в своем понимании, и ответ на этот вопрос будет неоднозначен", - отметил А.Лукашенко.



"Вот так вот все переворачивается там, в России, и начинается какой-то переполох. И, в конце концов, выходят на главное, это их цель - обвинить Лукашенко, что он торпедирует интеграционные процессы", - подчеркнул глава государства.



"Да нет, в Беларуси никто не торпедирует интеграционные процессы, и прежде всего Лукашенко. Потому что это наша жизнь. Если нет интеграции, этих объединений, в которых мы участвуем и сотрудничаем, - нет экономики Беларуси, потому что она экспортно ориентированная. Для нас интеграция жизненно необходима", - подчеркнул А.Лукашенко.



Он также зкаявил, что Белоруссия вынуждена развивать сотрудничество с Западом в условиях вводимых ограничений со стороны России, но порой это вызывает истерику у отдельных российских политиков.



"Это сотрудничество с Западом сегодня вызывает некую аллергию и порой истерику у нашего главного партнера - Российской Федерации (у отдельных политиков)", - сказал А.Лукашенко.



"Спрашивается, чего вы истерите? Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно. Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть?!" - заметил президент.



"Если перед нами закрывают двери - одну, вторую, третью, - мы ищем четвертую. Для того чтобы нормально существовало государство", - добавил А.Лукашенко.



"И даже при этом никто нас не может упрекнуть, что мы якобы куда-то повернулись. Нам никуда не надо поворачиваться. Мы в такой ситуации, что нам надо постоянно вертеть головой, потому что находимся в эпицентре событий - в центре Европы. И нам надо жить, отвечать за 10 млн человек", - сказал президент.



"Зачем нам искать счастье за тридевять земель, если бы были нормальные экономические отношения с Россией, если бы мы могли (как мы железобетонно договорись в Союзном государстве, в ЕАЭС) свободно торговать, перемещать товары, могли перемещаться люди, получать услуги, нас не оскорбляли? Зачем нам искать какое-то счастье неизвестно где?" - задал вопрос А.Лукашенко.

