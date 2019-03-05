В отравлении Скрипалей появился четвертый подозреваемый - СМИ

В деле об отравлении Скрипалей в британском Солсбери существует четвертый подозреваемый. Об этом заявил журналист-расследователь и главный редактор The Insider Роман Доброхотов в эфире телеканала Настоящее время.



По словам Доброхотова, он и другие расследователи занимаются идентификацией четвертого подозреваемого в отравлении бывшего российского разведчика и его дочери. Личность подозреваемого журналист не раскрыл, но заявил, что он тоже был сотрудником Главного разведывательного управления России.



"Мы предполагаем, что есть четвертый человек, - об этом писали и британские СМИ со ссылкой на свои источники. Более того, у нас уже есть подозреваемый на четвертую кандидатуру. Мы можем сказать, что это тоже сотрудник ГРУ, и он весьма активно перемещался по Европе", - сказал Доброхотов.



О том, когда будет опубликовано расследование по поводу четвертого подозреваемого, журналист также не сказал.



Ранее Bellingcat показала фото Дениса Сергеева - третьего подозреваемого по делу Скрипалей.

