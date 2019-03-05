На королевские скачки в Аскоте мужчинам разрешили приходить в женской одежде

Организаторы королевских скачек в Аскоте впервые разрешили посетителям-мужчинам приходить в женской одежде, а женщинам — в мужской. При этом они обязаны придерживаться соответствующего дресс-кода.



Например, в специальной зоне ипподрома Royal Enclosure дресс-код запрещает открытые плечи и колени у женщин, а мужчинам предписывает носить костюмы и головные уборы исключительно серого или черного цвета.



Таким образом, пишет The Daily Mail, организаторы скачек стремятся к инклюзивности, в том числе к тому, чтобы на скачках было комфортно трансгендерам.



Подробная инструкция для посетителей, объясняющая, как одеваться на королевские скачки в 2019 году, опубликована на сайте мероприятия.



Королевские скачки в Аскоте проводятся с 1711 года. На скачках присутствуют члены королевской семьи, включая монарха, из-за чего посетители должны строго придерживаться дресс-кода. Скачки проходят в июне, за несколько месяцев до них организаторы публикуют видео и фотографии, объясняющие действующий дресс-код.

