От ВИЧ полностью вылечили второго человека в истории

Второй человек на Земле смог полностью побороть ВИЧ-инфекцию. Об этом сообщает Science.



Ученые провели "лондонскому пациенту" трансплантацию стволовых кроветворных клеток костного мозга. Именно эта операция привела к полному выздоровлению первого в истории человека, излечившегося от ВИЧ, Тимоти Рэя Брауна, известного, как "берлинский пациент".



"Лондонский пациент" лечился от болезни на протяжении 12 лет. На опасную операцию он согласился после того, как у него обнаружили рак.



Детали операции ученые раскроют на научной конференции в Сиэтле во вторник, 5 марта. Известно, что пациенту пересадили стволовые кроветворные клетки костного мозга от донора с мутантным геном CCR5. После операции врачи не нашли в крови пациента ВИЧ.



На сегодняшний день ВИЧ считается неизлечимой болезнью и предполагает пожизненную терапию.

