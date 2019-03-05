Финподдержка на третьего ребенка в семье составит 1,5 тыс. грн

Размер финансовой поддержки многодетным семьям будет составлять 1,5 тыс. грн, начиная с третьего ребенка, заявляет президент Украины Петр Порошенко. "Мы будем заботиться и о многодетных семьях… дополнительно к ранее гарантированной государством поддержке мы будем выплачивать семье по 1,5 тыс. грн – прожиточный минимум на каждого третьего, четвертого, пятого ребенка"...

...сказал П.Порошенко на Совете регионального развития Днепропетровской области во вторник.



Президент отметил, что это будет не одноразовая акция. "Это будет продолжаться постоянно", - сказал П.Порошенко.



Он подчеркнул, что хочет, чтобы каждый гражданин Украины ощутил рост экономики на своем благосостоянии.

