Появилось видео обыска у журналиста Владимира Скачко

Утром во вторник, 5 марта, сотрудники СБУ проводят обыск в квартире киевского журналиста Владимира Скачко. Прибывшего адвоката не допустили на место. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.



Правоохранители, ссылаясь на тайну следствия, на данный момент не сообщают, по какому поводу проводятся следственный действия. На место прибыл адвокат Алексей Панасюк, оказалось, что его ордер на предоставление правовой помощи не заполнен, а адвокатского удостоверения нет, поэтому его не допустили в квартиру. Другие документы, в том числе, удостоверяющие личность, между тем, у защитника были при себе.



Сам журналист Скачко уточнил, что у него заключен договор с другим адвокатом, который находится на месте обыска. При этом он не против нового адвоката - Панасюка.



Отметим, Владимир Скачко известен своими публикациями, которые оппозиционны нынешней украинской власти. В ноябре данные журналиста появились на скандальном сайте "Миротворец".



