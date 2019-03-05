Очередной лыжник признался в употреблении кровяного допинга

Эстонский лыжник Алго Кярп признался в использовании кровяного допинга. Его слова приводит издание Delfi Sport.



По словам Кярпа, переливать кровь ему помогал немецкий врач Марк Шмидт, контакты которого спортсмену передал бывший главный тренер сборной Эстонии по лыжным гонкам Мати Алавер. Кярп при этом отметил, что прием допинга не улучшил его результаты.



Кярп стал третьим лыжником из Эстонии, признавшимся в употреблении допинга. В конце февраля австрийская полиция задержала ряд спортсменов, прибывших на чемпионат мира в Зеефельде. Их обвинили в переливании крови. Среди задержанных оказались эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв. Также был арестован австриец Макс Хауке. Его удалось поймать в момент, когда он переливал себе кровь.



Кярп — участник Олимпийских игр 2018 года.

