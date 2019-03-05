Заблокированные из-за смерти создателя биржи кошельки оказались пустыми

Кошельки криптобиржи QuadrigaCX, где, как предполагалось, хранятся десятки миллионов долларов, принадлежащие тысячам пользователей, оказались пустыми. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в компании Ernst & Young, контролирующей процесс защиты от кредиторов.



Сотрудники консалтинговой организации обнаружили шесть депозитариев, которые использовались для хранения средств. Оказалось, что пять из них опустели еще в апреле 2018 года. Последний использовался как промежуточный — для перевода денег на другой счет. Последняя транзакция с его участием была зафиксирована 3 декабря 2018 года.



С 2014 по 2018 год средний ежемесячный совокупный остаток на счетах составлял 124 биткоина (почти 460 тысяч долларов).



Ранее стало известно, что средства 115 тысяч пользователей биржи QuadrigaCX оказались заблокированы на «холодных» кошельках. Их в зашифрованном виде хранил лично гендиректор организации Джеральд Коттен (Gerald Cotten).



После его внезапной смерти в декабре 2018 года никто не мог вскрыть депозитарии, защищенные паролями. По предварительным данным, там находилось около 180 миллионов долларов в криптовалюте и 70 миллионов долларов в фиате.



В феврале 2019 года компания вступила в процесс по защите от кредиторов. Вдова Коттена утверждала, что специально нанятым хакерам необходимо время для взлома кошельков. Она надеялась вернуть средства пользователей их владельцам. Однако многие пользователи биржи с недоверием отнеслись к версии о смерти Коттена: по их мнению, он инсценировал свою гибель, чтобы скрыться со всеми деньгами.

