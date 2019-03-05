В ГПУ подтверждают снятие санкций ЕС с Клюева

Генеральная прокуратура Украины сообщает об исключении главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева из санкционного списка Европейского Союза, согласно которому подвергались заморозке активы ряда бывших украинских чиновников.



"В этом году из санкционного списка исключен А.Клюев, при этом в июле 2018 года Суд ЕС отменил ограничительные меры, примененные к нему в 2017 году", - написал во вторник на своей странице в соцсети Фейсбук спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.



Вместе с тем, он отметил, что Евросоюз продлил еще на год - до 6 марта 2020 года - санкции в виде замораживания активов 12 бывшим украинским чиновникам. "Санкции ЕС продолжают действовать в отношении 12 лиц", - написал А.Лысенко.



В то же время он отметил, что несмотря на снятие санкций ЕС с А.Клюева, правоохранительные органы Украины продолжают расследование в уголовном производстве в отношении экс-главы АПУ.



Также А.Лысенко отметил, что, несмотря на систематическое обжалования экс-чиновниками в Суде ЕС введенных в отношении них санкций, соответствующие судебные решения не являются безусловным основанием для ЕС об отмене ограничительных мер.



"Например, принимая во внимание соответствующие решения Суда ЕС об отмене предыдущих решений Совета ЕС о наложении санкций на (экс-министра энергетики времен президентства В.Януковича - ИФ) Эдуарда Ставицкого и (экс-премьера Украины времен президентства В.Януковича – ИФ) Николая Азарова, компетентные органы ЕС признали прогресс в расследовании ГПУ уголовных производств в отношении них достаточным основанием для продолжения санкций", - написал спикер Генпрокуратуры.



Как сообщалось, ЕС 5 марта 2014 года ввел санкции в виде замораживания активов в отношении 18 бывших высших чиновников Украины. Впоследствии санкции ежегодно продлеваются, хотя со временем из-под них вышли 6 лиц.



Так, 5 марта 2018 года Совет Европейского Союза продлил на год – до 6 марта 2019 года решение о заморозке счетов 13 лиц, определенных как виновные за незаконное присвоение украинских государственных средств или за злоупотребление служебным положением, что привело к потере государственных средств Украины.



4 марта 2019г в Брюсселе в рамках заседания Совета ЕС в соответствии с процедурой А (без обсуждения) Европейский Союз продлил еще на год санкции (до 6 марта 2020 года) в виде замораживания активов 12 бывших украинских высокопоставленных лица.



В санкционном списке вместе с В.Януковичем находятся Н.Азаров, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, Э.Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, олигарх Сергей Курченко.

