Кабмин должен провести аудит "Укроборонпрома" - посол США

Посол США в Украине Мари Йованович настаивает на том, что правительство Украины должно провести аудит предприятий госконцерна "Укроборонпром" и провести расследование фактов коррупции после появления информации, изложенной в третьей части фильма-расследования команды журналистских расследований Bihus.Info о фактах коррупции в оборонно-промышленном комплексе Украины.



"Правительство Украины должно провести аудит "Укроборонпрома" и рассекретить гособоронзаказ до максимально возможного предела. Это будет способствовать прозрачности и борьбе с коррупцией в оборонном секторе", - сказала она на информационном марафоне "Диалоги во времени" во вторник в Киеве.



По словам М.Йованович, также должны быть проведены расследования коррупции в госконцерне "Укроборонпром".



Как сообщалось, 4 марта была обнародована третья серия расследования, основанного на базе полученного журналистами осенью 2018 года от анонима архива переписки участников сделок. Авторы обвиняют руководителя госконцерна "Укроборонпром" Павла Букина и уволенного первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского в получении как минимум $30 тыс. и $10 тыс. соответственно при закупке российских высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.



Согласно данным журналистов, в 2016-2017 годах эти приборы стоимостью около $85 тыс. при посредничества сына О.Гладковского Игоря и его партнера Виталия Жукова были доставлены в Украину через ОАЭ под видом запчастей к гражданскому вертолету и приобретены госкомпанией "Укрспецэкспорт", которую на тот момент возглавлял П.Букин, примерно за $580 тыс.



На прошлой неделе Bihus.Info обвинили И.Гладковского, В.Жукова и их партнера Андрея Рогозу в том, что они через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно оценочным суждениям журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.



Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" П.Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.



П.Порошенко 4 марта подписал указ об увольнении О.Гладковского из СНБО и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля, а также поручил вывести его из состава комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины.

