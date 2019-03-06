Посол США призвала уволить Холодницкого

Посол США на Украине Мари Йованович призвала украинские власти уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого из-за потери доверия в борьбе с коррупцией. "Для того, чтобы обеспечить целостность антикоррупционных учреждений, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры должен быть заменен.

Ни один человек, замеченный в инструктировании подозреваемых о том, как избежать обвинения в коррупции, не может иметь доверия в ведении тех же самых дел", - приводит слова посла украинское агентство УНИАН.



Весной прошлого года генпрокурор Юрий Луценко и директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник обратились в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого с должности руководителя САП из-за дисциплинарных проступков.



Сам Холодницкий заявлял, что в его отношении было заведено дело по статье Уголовного кодекса о разглашении данных досудебного расследования и принуждении свидетелей к даче показаний. Однако дисциплинарная комиссия решила не увольнять Холодницкого с должности заместителя генпрокурора - руководителя САП, а ограничиться выговором.

