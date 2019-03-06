Google исправил ошибку с отображением Крыма на картах

В Google заявили, что исправили ошибку с обозначением Крыма на своих картах для некоторых пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Мы прилагаем все усилия для объективного изображения спорных регионов, и там, где у нас есть локальные версии Google-карт, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ", — сказал представитель Google.



Как сообщил в феврале глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев по итогам встречи с представителем Google Мариной Жунич, в компании заверили, что Крым на картах обозначался как украинский по техническим причинам, здесь нет политического подтекста.



Госдума дала Google месяц на исправление ошибки с обозначением Крыма, в противном случае депутаты обещали обратиться в прокуратуру и Роскомнадзор для применения санкций в рамках законов.

