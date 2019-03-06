Украина за 2 мес. увеличила добычу газа на 2,8%

Добыча природного газа в Украине в январе-феврале 2019 года увеличилась, по оперативным данным, на 2,8% (на 94,5 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 3 млрд 459,6 млн куб. м, свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз".



По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", добыча газа АО "Укргазвыдобування" составила 2 млрд 541,5 млн куб. м (+2,7% к январю-февралю-2018), ПАО "Укрнафта" – 189,2 млн куб. м (+9,6%), другими компаниями – 728,9 млн куб. м (+1,5%).



В феврале-2019 добыча газа составила 1 млрд 643,7 млн куб. м (+3,3% к февралю-2018), в т.ч. добыча "Укргазвыдобування" составила 1 млрд 206,5 млн куб. м (+3%), "Укрнафты" – 90,4 млн куб. м (+10,7%), других компаний – 346,8 млн куб. м (+2,4%).



Как сообщалось, добыча природного газа в Украине в 2018 году по данным УТГ увеличилась, по оперативным данным, на 0,3% (64,8 млн куб. м) по равнению с 2017 годом – до 20,89 млрд куб. м. В том числе, добыча газа АО "Укргазвыдобування" составила 15 млрд 419,8 млн куб. м (+1,2% к 2017-му), ПАО "Укрнафта" – 1,078 млрд куб. м (-2,1%), другими компаниями – 4 млрд 392,3 млн куб. м (-2%).



"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

