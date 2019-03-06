Вышинскому вручили обвинительный акт

Арестованный на Украине руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский ознакомился с материалами его уголовного дела, журналисту вручили обвинительный акт, сообщил его адвокат Андрей Доманский. "Это окончание следствия, и это означает, что материалы дела направляются в суд", — сказал Доманский РИА Новости.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.



Семнадцатого мая Херсонский суд арестовал Вышинского. На заседании журналист обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от гражданства Украины.



Путин назвал ситуацию беспрецедентной и подчеркнул, что Вышинского арестовали за его журналистскую деятельность.



Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность действиями Киева и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

