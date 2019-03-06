Евросоюз может расширить черный список офшоров

Власти Евросоюза подготовили новый проект черного списка офшоров, которые не принимают должных мер для обеспечения финансовой прозрачности и борьбы с налоговыми преступлениями. Как сообщило во вторник со ссылкой на источники агентство Reuters, в перечень добавлены 10 государств и территорий.



Как отмечает агентство, новый список может быть одобрен на уровне послов ЕС уже в среду. В него предлагается внести Оман, острова в Тихом океане и Карибском бассейне, все еще рассматривается вопрос о добавлении в перечень ОАЭ и Бермудских островов.



Европейский черный список офшоров был создан в декабре 2017 года, после серии крупных коррупционных скандалов, в ходе которых в СМИ попали материалы об офшорных счетах европейских политиков и руководителей государственных структур, использовавших их с целью уклонения от налогов. Изначально в списке было 17 наименований. Сейчас в черном списке ЕС остались пять государств и территорий: Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго, а также Американские Виргинские острова.

