Пентагон порекомендовал увеличить численность размещенных и ротируемых войск США в Европе

Европейское командование (EUCOM, ЮКОМ) ВС США рекомендует увеличить численность размещенных в регионе на постоянной основе и ротируемых американских войск. Об этом заявил во вторник на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти.



"С учетом модернизирующегося и все более агрессивного военного присутствия России EUCOM рекомендует увеличить численность наших размещенных на постоянной основе и ротируемых сил, чтобы усилить наши возможности сдерживания", - сказал он.



"EUCOM также рекомендует дополнительные инвестиции с целью расширения европейской логистической инфраструктуры и возможностей для быстрого развертывания сил США в Европе", - добавил генерал.



Американские истребители-бомбардировщики пятого поколения планируется разместить в Европе на постоянной основе, заявил Скапаротти.



"[Американские] ВВС в настоящее время на ротационной основе предоставляют мне самолеты пятого поколения, бомбардировщики и так далее, которые нам необходимы для развертывания в целях сдерживания, а также для обеспечения своей [боевой] готовности <...>. Я также ожидаю их дислокации в Европе в определенном количестве на постоянной основе", - сказал военачальник, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США. Других деталей на эту тему генерал не привел.



Скапаротти также возглавляет Европейское командование ВС США.



Американские истребители-бомбардировщики пятого поколения - это F-22 и F-35. Речь идет о многоцелевых боевых машинах, спроектированных с использованием технологии "стелс" и способных нести ядерные боезаряды. Вместе с США в проекте создания F-35 принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.



