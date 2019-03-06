Гладковский-младший обвинил Коломойского в сливе компромата по коррупции в оборонке

Сын бывшего заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский считает, что за расследованием против него и его отца стоит олигарх Игорь Коломойский.



Об этом он сказал в эфире телеканала Прямой, который принадлежит окружению президента Петра Порошенко.



"Вброс этой скомпилированной информации имеет полностью политический характер", - сказал он, добавив, что в этом заинтересованы оппозиционные политики и олигархи, в частности Коломойский.



"Все знают, что господин Коломойский серьезный спонсор и Зеленского и Тимошенко, который абсолютно заинтересован в этом и является создателем этой истории", - сказал Гладковский.



На эфир Гладковский-младший пришел в той же клетчатой рубашке, в которой он снялся в пародийном ролике, где пытался высмеять расследование Дениса Бигуса.







Напомним, 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.



По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-7 раз, покупая его у фирм-прокладок.



Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие. Гладковский-младший заявил, что подаст в судна журналистов программы "Наші гроші" в связи с расследованием, где он фигурирует.

