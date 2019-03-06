Вышинского этапируют в Киев 9 марта

Главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене, 9 марта этапируют из Херсонского в Киевский СИЗО. Об этом во вторник, 5 марта, сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.



"Москалькова спросила меня о Кирилле Вышинском, поскольку хочет присутствовать на судебном заседании. Я ответила, что Вышинский 9 марта будет этапирован из Херсонского в Киевский СИЗО", - отметила Денисова.



Она также добавила, что 20 марта Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины должен рассмотреть жалобу Вышинского о незаконности его задержания.



Ранее суд продлил главному редактору РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому срок содержания под стражей до 8 апреля.



Напомним, Вышинского по подозрению в государственной измене задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издания.

