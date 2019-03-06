Трамп продлил действие санкций против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп продлил срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении лиц и организаций в рамках исполнительного указа от 8 марта 2015 года о ситуации в Венесуэле. Об этом сообщается в официальном уведомлении Белого дома, направленном во вторник в Конгресс.



В документе сказано, что "ситуация в Венесуэле продолжает представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов". "Поэтому я продлеваю режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 13692", - сказано в нем.



Речь в данном случае идет в том числе практически о всех рестрикциях, которые в последнее время американская администрация ввела против политического руководства Венесуэлы и военного командования страны, а также ближайшего окружения президента Николаса Мадуро.



